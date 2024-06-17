Эксперты туротрасли заявили, что забронировать номер в отелях Сочи очень сложно

Эксперты туристической индустрии отмечают, что в этом году спрос на отдых в Сочи достиг небывалых отметок. Многие гостиницы уже полностью забронированы даже на август, и свободных мест практически не осталось.

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В Ассоциации туроператоров России уточнили, что в текущем летнем сезоне загрузка отелей на побережье составляет не менее 95-97%. Некоторые из наиболее доступных отелей уже не принимают новых заявок, такая же ситуация наблюдается и с пятизвездочными гостиницами, в некоторых случаях речь идет даже о сентябре.

Эксперты рынка связывают повышенный интерес к отдыху в Сочи с внедрением системы «все включено», которую ранее можно было найти только за рубежом, пишет sochi24.tv.

Ранее стало известно о том, что парк развлечений в Сочи будет работать до двух часов ночи.