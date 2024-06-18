И это отдых? В Кабардинке отпускники загорают на переполненном пляже: лежат друг на друге

С началом летнего сезона туристы со всех уголков России устремляются в Краснодарский край, где Черное море прогрелось до +24 градусов. Отпускников на побережье уже сейчас так много, что пляжи буквально «трещат».

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

К примеру, такая ситуация сложилась в Кабардинке, где люди буквально сидят друг у друга на головах. В самый разгар дня очень сложно найти свободное место. Много отдыхающих и в воде, которых не смущает ее мутность, сообщает Telegram-канал Baza.