В Сочи унесло волной в море 20-летнюю девушку: ищут вторые сутки

В Сочи произошла трагедия: во время прогулки на пляже «Ривьера» девушку унесло мощной волной в море. Это случилось в минувшее воскресенье, когда пара из Липецкой области решила подойти ближе к бушующему морю. К сожалению, одна из волн сбила с ног 20-летнюю девушку и утянула ее на глубину.

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Спасатели немедленно приступили к поискам, но пока что их усилия не увенчались успехом, пишет kuban.kp.ru.

Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге девушка после загара на пляже получила 60% ожога тела. Ее спасли подруги, доставившие пострадавшую в больницу. Врачам пришлось отправить ее в реанимацию.