Отпускникам рассказали о трех курортах на Черном море, где нет суеты от толп туристов

Тем, кто свой грядущий отпуск мечтает провести у Черного моря и отдохнуть от суеты, эксперты назвали самые спокойные места на побережье.

Макопсе — очаровательный, живописный и спокойный уголок между Вишневкой и Лазаревским. Курорт славится своими красивыми природными пейзажами, кристально чистым морем, доступными ценами на жилье и ухоженным пляжем. После дня, проведенного на солнце, отдыхающие могут расслабиться на пенных вечеринках или потанцевать до утра в местных пляжных кафе, а также найти более спокойные развлечения.

Головинка привлекает своим спокойствием и отсутствием толп туристов. Даже в высокий сезон здесь достаточно места для всех, кто хочет отдохнуть на галечном пляже. Побережье оборудовано шезлонгами и навесами от солнца. Мини-гостиницы предлагают доступные цены, много кафе и развлечений на любой вкус. Этот поселок идеально подойдет тем, кто ищет более уединенный и спокойный отдых.

Магри — первый поселок на пути к Большому Сочи, который обычно остается незамеченным туристами. Отдых здесь можно назвать полудиким, тут нет развитой инфраструктуры. Однако именно это привлекает тех, кто хочет отдохнуть от шума и людей. Туристы размещаются на небольшой береговой линии, где нет снующих продавцов и водных забав, пишет sochi24.tv.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Ранее отпускников в Сочи возмутил платный туалет на побережье. Семья может отдавать до 500 рублей в день. В прошлые годы кабинки были бесплатными.