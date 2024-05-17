По жилому сектору Рязани рыщут стаи крыс

Жители Рязани встревожились из-за появления крысиной стаи в самом центре города, на площади Ленина. Грызуны, не боясь дневного света, активно бегали в кустах возле Торговых рядов со стороны улицы Краснорядской.

Этот инцидент вызвал общественный резонанс, в социальных сетях появилось, по меньшей мере, два видео, на которых запечатлены крысы.

На одном из видео местная жительница выражает свое беспокойство по поводу того, что в самом центре города наблюдается большое скопление крыс, которые активно перемещаются возле мусорных свалок.

«Там в этих кустах просто стаи крыс! Почему никто ничего не делает? Центр города! Это ужас!» — тревожатся горожане.

Автор другого видео насчитал почти десяток грызунов.

Ранее разозлившаяся Ксения Собчак помогла челябинцам закатить скандал, чтобы власти убрали мусорку у дома.

По материалам ryazan.kp.ru, Telegram-канал «Жизнь Рязани», «Рязинформбюро».

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