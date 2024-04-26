Разозлившаяся Собчак помогла челябинцам закатить скандал, чтобы власти убрали мусорку у дома

После проявленного интереса Ксении Собчак к мусорке на улице 40-летия Победы в Челябинске региональный оператор ликвидировал стихийную свалку.

Журналистка рассказала о том, что Центр коммунального сервиса и управляющая компания никак не могли определиться с тем, кто будет убирать свалку. В это время горожане продолжали ходить мимо помоев, строительного и бытового мусора.

После скандала оператор ЦКС успешно справился с задачей по устранению свалки. Однако специалисты отметили, что без надлежащего оборудования места для сбора крупногабаритного мусора, которое должно включать твердое основание и ограждение, есть риск того, что скоро наболевший вопрос вновь даст о себе знать.

Региональный оператор настаивает на том, что вопросы организации порядка, обустройства мест сбора твердых коммунальных отходов и обеспечения их достаточным количеством контейнеров в многоквартирных домах находятся в компетенции управляющей компании.

Эксперты отмечают, что существующего количества баков для жителей домов на улице 40-летия Победы в Челябинске может быть недостаточно для предотвращения повторного возникновения проблемы, пишет ura.news.

Стоит отметить, что городские службы моментально отреагировали на вопрос, который долго не хотели решать, после интереса Собчак.