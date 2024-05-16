В Рязанской области брак не продлился и дня: «Жених развернулся и уехал»

В Рязанской области зафиксирован случай самого непродолжительного брака, который продлился менее суток.

Об этом инциденте рассказала Елена Сорокина, руководитель регионального управления ЗАГС. По ее данным, произошло следующее: во время церемонии возложения цветов к монументу жених случайно наступил на платье невесты, которое треснуло. В ответ на это новоиспеченная супруга ударила своего мужа букетом по лицу.

«Жених развернулся и уехал», — рассказала Елена Сорокина.

В прошлом году в Рязанской области было зарегистрировано больше 6,5 тысячи браков. Среди молодоженов оказались и самые возрастные пары: жениху было 92 года, а невесте — 76 лет,

По материалам «Пресса»

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Ранее в Кемеровской области молодожены столкнулись с неприятным инцидентом после свадебного торжества. Проверяя подаренные гостями деньги, они обнаружили пропажу десяти тысяч рублей.

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