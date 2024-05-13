SHAMAN в Рязани встретился с фанатом, который мыл машины, чтобы попасть на его концерт

Знаменитый российский исполнитель SHAMAN в Рязани решил присоединиться к своему поклоннику, который мыл машины, чтобы заработать деньги и купить билет на концерт музыканта.

Ярослав Дронов сказал, что лично поучаствовал в работе. Об этом он сообщил в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

SHAMAN узнал из социальных сетей, что подросток из Рязани начал заниматься мойкой автомобилей, чтобы заработать денег на билет на его концерт.

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Автор и исполнитель песни «Я русский!» приехал на автомойку, где трудился юноша. Дронов встретился с ним перед концертом в «Олимпийском».

«SHAMAN мой любимый певец», — сказал юный житель Рязани. «И я мыл машины, чтобы попасть на концерт SHAMANа. Мне кажется, что у меня получилось», — пошутил в ответ исполнитель, пожимая руку парня.

Ранее стало известно, что Олег Газманов не смог повторить успех SHAMANa с аншлагом на концерте в Екатеринбурге.

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