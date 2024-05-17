Жительница Саратова удивилась встрече с Никитой Кологривым, когда выгуливала собаку

Жительница Саратова встретила 29-летнего актера Никиту Кологривого во время прогулки с собакой.

В городе проходят съемки сериала «Комбинация» со звездой «Слова пацана». Ему вновь досталась одна из главных ролей.

Для жителей Саратова стало настоящим сюрпризом увидеть Кологривого, прогуливающимся по местным улочкам. Паблик «Типичный Саратов» в социальной сети «ВКонтакте» поделился моментом встречи саратовской поклонницы с артистом, когда девушка прогуливалась с собакой.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Это произошло, когда съемочная группа «Комбинации» переместились в частный сектор 1-й Дачной, а конкретнее — на Рябиновскую, 8.

Кологривый также передал привет саратовской учительнице. Об этом актера попросила местная детвора. Он долго уточнял, как зовут педагога, а потом все-таки обратился к некоей Яне Геннадьевне.

Ранее стало известно о том, что Никите Кологривому в Саратове подарили скидку в рестораны.

Читайте также:

Ставший еще популярнее после отсидки в СИЗО Новосибирска Кологривый снимается сразу в двух фильмах

Сибиряк Никита Кологривый не оплатил налогов на 1,4 миллиона рублей