Никите Кологривому в Саратове подарили скидку в рестораны

29-летний актер Никита Кологривый, который недавно привлек внимание общественности из-за инцидента в кафе в Новосибирске, получил необычный подарок.

В связи с его участием в съемках нового фильма о популярной группе «Комбинация», которые проходят в Саратове, ему и всей съемочной группе вручили карту гостя, предоставляющую скидки в местных ресторанах.

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«Съемки начались <…> на набережной около Ротонды воссоздали атмосферу 90-х: установили зонтики-колокольчики, автоматы с газировкой, телефонную будку», — пишет 164.ru со ссылкой на туристический информационный центр.

Ранее Никита Кологривый, укусивший за ногу официантку в увеселительном заведении Новосибирска, сказал, что теперь хулиганить будет только в кино.

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