Ставший еще популярнее после отсидки в СИЗО Новосибирска Кологривый снимается сразу в двух фильмах

29-летний Никита Кологривый, не так давно устроивший дебош в родном Новосибирске, снова вернулся к съемкам. Отсидев в СИЗО, он торжественно пообещал, что отныне хулиганить будет только в кино.

Судя по всему, к этому и приступил. Он участвует в работе сразу над двумя картинами: одна — о группе «Комбинация», а вторая — фильм «Любовь зла».

Известный комик и шоумен Гарик Харламов рассказал, что сейчас его новая пассия Катерина Ковальчук снимается с Никитой Кологривым. Вместе они выходят на съемочную площадку ленты «Любовь зла», пишет nsk.kp.ru.

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Сибиряк Никита Кологривый признался в том, что с удовольствием снялся бы и в кино о своих земляках, даже успел идею предложить, но местный Минкульт пока сомневается.

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