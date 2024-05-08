Сибиряк Никита Кологривый не оплатил налогов на 1,4 миллиона рублей

Новосибирский актер Никита Кологривый может укрепить свой статус скандального артиста. Недавно звезда «Слова пацана» стал участником пьяного дебоша в одном из местных ресторанов, а потом отсидел в СИЗО. Теперь же стало известно, что у него имеется задолженность по налогам в размере 1,4 миллиона рублей.

Федеральная налоговая служба направила Кологривому уведомление о необходимости погасить задолженность, в противном случае ему грозит штраф в размере 20% от суммы налога и арест банковских счетов. Еще одно неприятное последствие, которое грозит звезде — ему могут запретить выезжать за рубеж.

В одном из интервью актер признался, что до сих пор не научился грамотно управлять своими финансами. Он не умеет откладывать и копить деньги и, по его словам, быстро тратит все, что зарабатывает. Он также упомянул о наличии долгов, но не уточнил их сумму.

Ранее стало известно о том, что устроившего дебош в Новосибирске Никиту Кологривого не хотят снимать в местном кино.

Источник: Telegram-канал SHOT, nsk.aif.ru.