Сибиряк Никита Кологривый не оплатил налогов на 1,4 миллиона рублей

Никита Кологривый. Фото Global Look Press

Ему могут запретить выезжать из России.

Новосибирский актер Никита Кологривый может укрепить свой статус скандального артиста. Недавно звезда «Слова пацана» стал участником пьяного дебоша в одном из местных ресторанов, а потом отсидел в СИЗО. Теперь же стало известно, что у него имеется задолженность по налогам в размере 1,4 миллиона рублей.

Федеральная налоговая служба направила Кологривому уведомление о необходимости погасить задолженность, в противном случае ему грозит штраф в размере 20% от суммы налога и арест банковских счетов. Еще одно неприятное последствие, которое грозит звезде — ему могут запретить выезжать за рубеж.

В одном из интервью актер признался, что до сих пор не научился грамотно управлять своими финансами. Он не умеет откладывать и копить деньги и, по его словам, быстро тратит все, что зарабатывает. Он также упомянул о наличии долгов, но не уточнил их сумму.

Ранее стало известно о том, что устроившего дебош в Новосибирске Никиту Кологривого не хотят снимать в местном кино.

Источник: Telegram-канал SHOT, nsk.aif.ru.

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