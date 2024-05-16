В пермских трамваях больше не удастся проехать без билета

В Перми власти приняли решение закрыть последнюю возможность для безбилетников быстро оплатить проезд при появлении контролеров. Ранее «зайцы» могли воспользоваться QR-кодами, которые были размещены внутри автобусов и трамваев. Однако теперь эта опция недоступна.

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Контролеры не только блокируют терминалы, но и отключают QR-коды с помощью специализированного приложения.

«Раньше такой возможности не было, и кое-кто этим пользовался. Но теперь и эту последнюю лазейку перекрыли», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на департамент транспорта.

Согласно информации источника, контролеры в общественном транспорте обычно работают группами по два-три человека.

Ранее хитрую систему борьбы с «зайцами» начали пробовать в Екатеринбурге.

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