Для любителей путешествовать пешком проложен маршрут от Магадана до Африки

Самый протяженный пешеходный маршрут, длина которого составляет 22 387 километров, связывает российский Магадан и африканскую деревню Альгус.

Этот путь можно пройти без использования каких-либо дополнительных средств передвижения.

По предварительным оценкам специалистов, продолжительность путешествия составит не менее 187 дней. При этом необходимо учесть, что в расчеты не брались остановки и стоянки, необходимые для отдыха, сна и приема пищи. Таким образом, путешествие может занять несколько лет.

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Туристу, решившемуся на преодоление столь значительного расстояния, потребуется не только отличная физическая форма, но и серьезная моральная подготовка. В пути путешественнику предстоит столкнуться с горами, пустынями, перенести холод и жару, пишет kolymaplus.ru.

Ранее стало известно о том, что туристы в Сочи смогут прокатиться на поезде по опасной трассе «Пронеси, господи!».

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