В Екатеринбурге придумали по-хитрому ловить «зайцев» в трамваях

В Екатеринбурге в скором времени будет запущена новая система, предназначенная для выявления безбилетников в общественном транспорте. Изначально она будет тестироваться в одном из новых трамваев, курсирующих по 18-му маршруту.

Принцип работы системы следующий: камеры, установленные в трамвае, будут фиксировать количество пассажиров, зашедших в салон, а затем сравнивать эти данные с количеством купленных билетов. Таким образом, система сможет выявлять тех, кто не оплатил проезд.

Стоит отметить, что в марте мэр города Алексей Орлов предложил увеличить размер штрафа за безбилетный проезд с 100 до 2500 рублей. Это решение было принято в рамках ужесточения мер по борьбе с зайцами.

Ранее стало известно о продаже билетов на несуществующие рейсы в Сочи.