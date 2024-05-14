В Сочи будут катать туристов по опасной трассе «Пронеси, господи!» на поезде

Заброшенная Краснополянская дорога, которая долгое время была забыта и привлекала лишь искателей живописных кадров, теперь возрождается. Именно здесь стартовал первый этап амбициозного проекта под названием «Музей истории строительства горных дорог России Ахцу».

По узкому скальному участку, известному среди местных жителей как «Пронеси, господи!», в ущелье Ахцу специалисты приступили к укладке шпал и рельсов узкоколейки.

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Как поделились авторы идеи, на этой трассе планируется построить туристическую железную дорогу длиной 1700 метров, по которой будет курсировать миниатюрный поезд из трех вагонов.

На маршруте будут две остановки со смотровыми площадками. Ожидается, что этот уникальный объект сможет функционировать круглый год.

В дальнейшем в горах появится музей, зоны отдыха и даже небольшой парк развлечений.

В настоящее время на объекте проводятся работы по укреплению горных склонов. Все смотровые площадки, где посетители смогут прогуливаться, будут защищены от камнепадов специальными сетками.

Железнодорожный состав выполнен из высокопрочных материалов, способных выдержать даже падение крупного камня. Планируется, что узкоколейка откроется уже этим летом, пишет sochi1.ru.

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