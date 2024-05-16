На «Розе Хутор» в Сочи начали открывать водопады для посетителей

Для посетителей курорта «Роза Хутор» теперь доступны природные достопримечательности — Малое и Среднее кольцо водопадов, а также ряд пешеходных маршрутов.

Парк водопадов «Менделиха» расположился на южном склоне хребта Аибга. На его территории можно найти целых семь водопадов, включая «Золотой» высотой 77 метров. Этот парк начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс», которая находится на высоте 1470 метров над уровнем моря. В парке оборудованы специальные тропы, ведущие к основанию водопадов, удобные смотровые площадки для любования красотами, места для фотографирования и уютные зоны для отдыха.

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По мере улучшения погоды для гостей курорта «Роза Хутор» станут доступны и другие части парка — Среднее и Большое кольцо. Общая протяженность маршрута составляет четыре километра, а время в пути займет около 4,5 часов. Парк «Менделиха» открыт каждый день (в зависимости от погодных условий) с 10 утра, а последний вход на маршрут возможен до 16:20.

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