Отдыхающих предупредили о начале сезона смерчей в Сочи

В Сочи приближается сезон смерчей, о чем предупредили метеорологи.

Формирование вихрей над морем происходит при определенных условиях. Прежде всего, температура воды должна достигнуть +24 градусов и выше.

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«Воронки появляются при контрасте температур. При резком затоке холодного воздуха», — пишет kuban.kp.ru со ссылкой на местное метеобюро.

Смерчи над морем для Краснодарского края считаются обычным явлением.

Уже в середине мая жители и гости Сочи стали свидетелями таких пугающих природных явлений. Все же смерчи в этом году пока не подходили близко к берегу, вихри появляются над Черным морем, образуются на границе грозовых облаков.

Ранее туристов, которые едут на отдых в Сочи, предупредили о новом «разводе».

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