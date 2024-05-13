Цены в столовых Сочи за год выросли в среднем в два раза
Пенсионерка рассказала о подорожавшем питании в столовых Сочи. Фото Global Look Press
Салат в прошлом году был по 55 рублей, в этом — по 100.
Пенсионерка, которая старается приезжать на Черноморское побережье каждый год, рассказала о взлетевших ценах в столовых Сочи.
Женщина на отдыхе предпочитает не готовить, а питаться блюдами местной кухни. Оказалось, что готовая еда в столовых Сочи ощутимо подорожала, если сравнивать с 2023 годом.
В одной из столовых дама взяла винегрет, овощное рагу, а также положила куриную котлету, поставила тарелку с творожной запеканкой. Она не стала брать хлеб и чай. Такой завтрак обошелся курортнице в 482 рубля. В случае, когда пара приезжает на отдых с ребенком, чек увеличивается сразу в три раза — и это только один прием пищи.
Как подмечает женщина, в прошлом году цены на салаты начинались от 55 рублей, сейчас — от ста рублей.