Цены в столовых Сочи за год выросли в среднем в два раза

Пенсионерка, которая старается приезжать на Черноморское побережье каждый год, рассказала о взлетевших ценах в столовых Сочи.

Женщина на отдыхе предпочитает не готовить, а питаться блюдами местной кухни. Оказалось, что готовая еда в столовых Сочи ощутимо подорожала, если сравнивать с 2023 годом.

В одной из столовых дама взяла винегрет, овощное рагу, а также положила куриную котлету, поставила тарелку с творожной запеканкой. Она не стала брать хлеб и чай. Такой завтрак обошелся курортнице в 482 рубля. В случае, когда пара приезжает на отдых с ребенком, чек увеличивается сразу в три раза — и это только один прием пищи.

Как подмечает женщина, в прошлом году цены на салаты начинались от 55 рублей, сейчас — от ста рублей.

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«На обед я зашла еще в одну столовую, вязала две куриные тефтели, овощное рагу, сырник и чай. И за все почти 400 рублей», — цитирует пенсионерку sochi1.ru .

Ранее отпускникам, которые в этом году хотят поехать на юг, рассказали, как можно отдохнуть комфортнее и дешевле.

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