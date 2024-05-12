Зепюр Брутян и Павел Прилучный отметили на Сейшелах годовщину свадьбы: «Огонек любви в наших сердцах»

Известные российские актеры Зепюр Брутян и Павел Прилучный отметили вторую годовщину своей свадьбы.

Пара провела этот особенный день на Сейшелах, на острове Ла-Диг, где они наслаждались романтической атмосферой и делились счастьем со своими поклонниками. Зепюр Брутян и Павел Прилучный устроили прогулку на вертолете, полюбовавшись с высоты птичьего полета экзотическими пейзажами.

Под видео с прогулки, которое Зепюр Брутян разместила в своем микроблоге, она обратилась к Павлу Прилучному.

В своей публикации Зепюр пожелала себе и мужу продолжать поддерживать огонь любви в своих сердцах, который ярко сияет в их глазах. Актеры также пожелали всем своим поклонникам испытать такую же глубокую и искреннюю любовь.

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«Желаю и дальше нести сквозь жизненные моменты огонек любви в наших сердцах, который сегодня отражаются в наших глазах!» - написала Зепюр Брутян.

Стоит добавить, что на Сейшелах Зепюр Брутян и Павел Прилучный отдыхают только вдвоем. Годовалого сына пара с собой в этот раз предпочла не брать.

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