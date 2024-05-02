Филипп Киркоров заявил, что все хотят жениться на Ольге Бузовой: «Достойная партия для любого мужчины»

Филипп Киркоров не скрывает, что у него было много ярких романов. А вот в браке он был только с Аллой Пугачевой. После развода артист так и не связал себя больше ни с кем узами брака. Но недавно во время шоу «Это нормально?» он заявил, что готов взять в жены Ольгу Бузову. Певец даже встал перед ней на одно колено. Накануне ему исполнилось 57 лет.

В честь этого события Киркоров появился на передаче «УТРО. ТНТ», где прокомментировал свою свадьбу с коллегой. Он уверен, что Ольгу своей женой хочет сделать каждый мужчина.

«А кто на ней не хочет жениться? Все хотят, вся страна мечтает. Оля достойная партия для любого мужчины», — заявил артист.

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Также он признался, что согласился на съемки в шоу «Сокровища императора» тоже только благодаря Бузовой. При этом на проекте певец попытался свести ее с бывшим избранником Давой. Филипп Бедросович считает, что ему это удалось. Он подчеркнул, что мужчины боятся Ольгу, поэтому не удивительно, что порой она годами ни с кем не вступает в связь, пишет «СтарХит».