В Кемеровской области гость ушел со свадьбы с подаренными молодоженам деньгами

В Кемеровской области молодожены пережили неприятные моменты после свадьбы. Подсчитывая подаренные во время торжества деньги, жених и невеста обнаружили пропажу десяти тысяч рублей.

Молодожены оказались в ситуации, которая явно требовала вмешательства правоохранительных органов. Расследование показало, что преступник был хорошо знаком паре.

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После завершения праздника в местном кафе молодожены решили продолжить веселье дома. Однако утром следующего дня новобрачная заметила, что один из конвертов оказался пустым.

Преступником оказался 19-летний житель Кемерово, близкий друг жениха. Воспользовавшись тем, что внимание молодоженов было отвлечено, он украл часть подаренной суммы.

Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по обвинению в краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, пишет 4s-info.ru.

Ранее полицейские предупредили об обмане с новыми банкнотами номиналом в 100 и 5000 рублей.

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