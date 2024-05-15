Синоптик Роман Вильфанд рассказал, когда можно будет купаться в Сочи и Крыму

Научный руководитель «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд объявил сроки начала купального сезона на Черноморском побережье в этом году.

Метеоролог сказал, что температура воды в Краснодарском крае станет приятной для купания во второй декаде июня. Что касается Крыма, то море у берегов полуострова прогреется до комфортных отметок ближе к 22 числу следующего месяца.

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Сейчас Черное море прогрелось до +17 градусов в районе Сочи, у берегов Крыма в данный момент только +15 градусов.

Комфортный порог составляет не ниже отметки +20 градусов, для детей он выше — вода должна быть не холоднее +22 градусов.

«В Сочи такая температура ожидается во второй декаде июня, а в Крыму чуть позже, в Севастополе это 22-30 июня, в Алуште — начиная с 15 июня», — рассказал Роман Вильфанд

По материалам «Известий»

Ранее сообщалось о том, что в Сочи начался сезон смерчей.

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