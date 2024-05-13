Многодетным семьям предоставят скидки в 20-30% на отдых в Сочи

В 2024-м году многодетные семьи смогут насладиться отдыхом на Черноморском побережье, получив значительную скидку, достигающую одной трети от общей стоимости поездки. Об этом подробно рассказали представители мэрии города-курорта.

Туристический комплекс «Красная Поляна» предлагает скидку в размере 20% на билеты для прогулок для семей с тремя и более детьми. Аналогичное предложение делает и «Роза Хутор», предлагая билеты для семей из четырех человек на 20% дешевле.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

В программе принимают участие не только сочинские гостиницы и санатории, но и объекты размещения в других регионах. Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее упоминал о других программах лояльности.

Для многодетных семей предусмотрены специальные тарифы на некоторые виды развлекательных услуг. Они смогут сэкономить на стоянке автомобиля, поскольку за первые три часа на платной парковке отдавать деньги не придется.

На муниципальных пляжах многодетные семьи смогут арендовать лежаки, зонтики и другой инвентарь по сниженной цене, составляющей половину от первоначальной стоимости.

Специальные тарифы будут действительны на множество развлечений, однако для их получения потребуется предъявить соответствующий документ, подтверждающий льготу.

По материалам newkuban.ru

Читайте также:

Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта: озвучены ценники отдыха на российском юге

В Сочи появился новый «развод» туристов на деньги с временными татуировками