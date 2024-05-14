Валиева впервые после дисквалификации выступит в шоу Навки в Сочи

Знаменитая фигуристка Камила Валиева после недавнего отстранения от соревнований из-за допингового скандала вернется на лед в рамках шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Это событие станет важным этапом в карьере спортсменки, которая вновь сможет продемонстрировать свои таланты и навыки перед поклонниками.

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Спортсменка не стала выступать в шоу Этери Тутберидзе, которая проехалась с именитыми фигуристами по российским городам.

Шоу Татьяны Навки запланированы на вторую половину года и пройдут с 12 июня по 2 октября.

«Камила Валиева будет исполнять у нас несколько ролей — в шоу «Руслан и Людмила» — главную и в «Вечерах на хуторе», — цитирует Татьяну Навку ТАСС.

Город-курорт Сочи станет местом проведения этого захватывающего шоу. Публика сможет насладиться не только выступлением Камилы Валиевой, но и другими яркими номерами, которые, несомненно, подарят зрителям незабываемые впечатления.

Ранее Татьяна Тарасова назвала Елизавету Туктамышеву, с которой слетели штаны на льду, лучшей фигуристкой.

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