Заплатившая пять тысяч рублей за букет сирени Бузова поедет на заработки в Пермь

Поющая телеведущая Ольга Бузова приедет в Пермь. Стало известно о том, что звезду пригласили на закрытую вечеринку.
Выступление Ольги Бузовой запланировано на 16 мая. Другие подробности, характер мероприятия и сколько денег заплатят звезде — тайна. Учитывая частный характер вечеринки, Бузовой все же должны заплатить за ее приезд.
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В одной из своих недавних откровенных бесед Бузова намекнула, что сейчас зарабатывает скромнее, чем это было два года назад.
Ранее стало известно о том, что Ольгу Бузову взбесила бабушка-коммерсантка, которая продала ей букет из трех веток сирени за пять тысяч рублей. Телеведущая пришла в недоумение, но не отказалась от дорогой покупки, хоть и призналась, что на потраченные деньги могла бы сделать маникюр.
По материалам perm.kp.ru
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