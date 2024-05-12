Полина Гагарина посоветовала Ольге Бузовой бросить вокал ради карьеры стендап-комика: «Не надо петь и танцевать»

Полина Гагарина в YouTube-проекте Надежды Стрелец оценила вокальную карьеру экс-ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Выпускница проекта «Фабрика звезд» посоветовала экс-возлюбленной блогера Давида Манукяна обратить внимание на юмористическое поле и попробовать себя в стендапе, а вот музыкальную сцену оставить.
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«Музыкальная составляющая там идет после. Было бы наверное честнее с ее стороны себя определить, как шоувумен. У нее выбран этот образ, я верю, что это образ, о том, что она дурочка, но и умные фразы способная формулировать. Ей надо работать в сфере стендапа. Это ее поле. Не надо петь и танцевать, это выглядит просто «вау», - говорит Полина Гагарина.