Полина Гагарина посоветовала Ольге Бузовой бросить вокал ради карьеры стендап-комика: «Не надо петь и танцевать»

Полина Гагарина в YouTube-проекте Надежды Стрелец оценила вокальную карьеру экс-ведущей шоу «Дом-2» Ольги Бузовой. Выпускница проекта «Фабрика звезд» посоветовала экс-возлюбленной блогера Давида Манукяна обратить внимание на юмористическое поле и попробовать себя в стендапе, а вот музыкальную сцену оставить.

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