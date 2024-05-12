Бузова возмутилась ценой на букет сирени в Москве: «Для меня 5 тысяч — это тоже деньги. Можно маникюр сделать»

Поющая телеведущая Ольга Бузова не скрывает, что у нее очень высокие доходы. Но иногда и она удивляется желанию некоторых людей сорвать куш и задрать цены.

В телеграм-канале Ольга Бузова поделилась историей, которая ее шокировала. Во время встречи Ольга Бузова решила сделать приятное своему визави.

Ольга Бузова увидела женщину, торгующую маленькими букетиками сирени, и решила купить один из них. Однако цена в 5 тысяч рублей стала для нее полной неожиданностью. Бузова отметила, что для нее это тоже значительная сумма денег, которую можно потратить на другие вещи, например, на маникюр.

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«Шла женщина с маленькими букетиками сирени… И я сразу останавливаю и говорю, мол, беру. А она мне: «5 тысяч». Я чуть не поперхнулась. Я, конечно, купила, ибо уже неудобно было. Но блин, совесть-то тоже надо иметь. 5 тысяч за 3 веточки сирени… Для меня 5 тысяч — это тоже деньги. Можно маникюр сделать, как минимум», — поделилась Ольга Бузова.

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