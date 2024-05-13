Бузова объяснила, почему их чувства с Тимуром Батрутдиновым затухли: «Передержали»

Ольга Бузова в студии YouTube-проекта Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» призналась, что действительно когда-то испытывала симпатию к Тимуру Батрутдинову. Однако ничего серьезного из этого не вышло. Кстати, экс-ведущая проекта «Дом-2» не стала скрывать, что не ест сырники, а именно их Тимур обожает готовить. Свои кулинарные навыки шоумен демонстрировал на кухне у Ляйсан Утяшевой. Ну а сама Бузова пошутила, что не смогла бы каждое утро терпеть запах сырников.

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«Он лапочка. Мы с ним хорошие друзья, как выяснилось. Так ни до чего и не дошло. А потому что передержали. Была симпатия у нас обоюдная», - уточнила Ольга Бузова.

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