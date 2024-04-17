Признавший звездную болезнь сибиряк Кологривый будет хулиганить только в кино

29-летний новосибирский актер Никита Кологривый, известный своими яркими ролями и скандальными выходками, сказал, что изменит свою жизнь после недавнего инцидента в ресторане родного города. Он и сам чувствует, что его поведение иногда выходит за рамки допустимого, поэтому пообещал исправиться.

Никита Кологривый, чья карьера отмечена как блестящими ролями, так и некорректными высказываниями о коллегах, заявил, что будет «хулиганить» только на съемочной площадке.

Он не раз оказывался в центре скандалов после своих откровенных разговоров в интервью.

Последний громкий инцидент произошел в новосибирском баре, где Кологривый приставал к официантке, получил отказ и укусил девушку за ногу. Затем он устроил погром и напал на администратора. Актер был арестован и провел неделю в сибирском СИЗО.

После изолятора артист публично признал свои ошибки и пообещал вести себя сдержаннее. Он подчеркнул, что в реальной жизни стремится быть более ответственным — ради своей двухлетней дочери Есении.

Российский режиссер Денис Павлов, работающий с актером над новым фильмом «Кореша», предоставляет звезде возможность похулиганить на съемочной площадке. В фильме Кологривый играет бесстрашного парня из неблагополучного района.

Он признает, что не смог избежать звездной болезни, с которой и связывает свое поведение. Она вскружила ему голову. Теперь артист понимает, что за головокружительным взлетом может последовать падение, он намерен избегать новых скандалов и буянить только в кадре, пишет starhit.ru.

«Я много думал и принял решение, что теперь буду хулиганить только в кино <…> Моих ошибок не повторяйте. Будьте людьми», — сказал он.

Ранее стало известно о том, что в нижегородском изоляторе Никита Кологривый написал сказку для дочери.