Устроившего дебош в Новосибирске Никиту Кологривого не хотят снимать в местном кино

Новосибирский Минкульт заявил, что не планирует снимать в местном кино сибиряка Никиту Кологривого, который устроил пьяный дебош в местном кафе, а потом отсидел в СИЗО.

Звезда сериала «Слово пацана» на кинофестивале «Семейные традиции» в Новосибирске рассказывал о своих планах, связанных с родным регионом. Он признался, что хотел снять ленту о сибирских ученых, намекнул на то, что она могла бы состоять из нескольких эпизодов.

«Мне хочется рассказать не про содержанок, а про сибиряков, которые думают головой», — заявил Кологривый.

Однако эту идею пока не оценили в региональном правительстве. На данный момент кино с известным земляком чиновники снимать не планируют.

Ранее Никита Кологривый заверил, что дальше, если и будет буянить, то только в кино. Актер признал то, что после пришедшей к нему популярность его накрыла звездная болезнь.

Источник: nsk.aif.ru.