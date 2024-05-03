Александра Трусова в Чебоксарах упала во время исполнения фирменного четверного лутца

В Чебоксарах серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова попыталась исполнить фирменный четверной лутц, но упала на лед.

Свой коронный элемент она хотела показать во время заключительного дня шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Призер чемпионатов мира и Европы, чемпионка России взяла приличный разгон, но при приземлении после прыжка не успела выставить ногу и упала.

Видео было опубликовано в Telegram-канале «Бархатный конек». В ролике видно, что это падение стало досадным для фигуристки, хоть и не было исполнено в основной программе.

Александра Трусова — первая спортсменка, которая исполнила четверной лутц во время проведения официальных соревнований. Звезда льда показала его на этапе юниорского Гран-при в 2018 году.

Ранее Татьяна Тарасова назвала лучшей фигуристкой Елизавету Туктамышеву, потерявшую штаны на льду.

Источник: championat.com, Telegram-канал «Бархатный конек».