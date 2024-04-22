Тарасова назвала лучшей фигуристкой Елизавету Туктамышеву из Удмуртии, потерявшую штаны на льду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась своим мнением о том, кто сейчас является лучшей фигуристкой России.

Наставница считает, что это звание заслуживает Елизавета Туктамышева, которая начинала свою карьеру в Удмуртии. В родном Глазове ее не взяли на танцы из-за слишком юного возраста, поэтому девочку поставили на лед. На нем в 2015 году она стала чемпионкой мира и Европы, а через шесть лет взяла «серебро» ЧМ.

«Главная — Лиза Туктамышева, потому что очень долго и давно. Честь и хвала, что она сохраняет свои способности и возможности делать сложные вещи, улучшаться с каждым годом», — поделилась своим мнением Тарасова.

В минувшем году Туктамышева решила отдохнуть от профессионального спорта, но приняла предложение Этери Тутберидзе. Тренер предоставила ей возможность поучаствовать в своем туре «Чемпионы на льду».

Во время проката во Владивостоке с чемпионкой произошел небольшой инцидент. С нее слетели штаны, когда она приземлялась на лед после прыжка.

Источник: YouTube-канал Надежды Стрелец, sport-express.ru.