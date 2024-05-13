Продолжающий танцевать на коньках Костомаров приедет с шоу Авербуха в Барнаул

47-летний Роман Костомаров приедет в Барнаул с шоу Ильи Авербуха «20 лет успеха». В нем принимают участие мировые звезды фигурного катания.

Несмотря на ампутацию конечностей, олимпийский чемпион продолжает выходить на лед, хоть и признается, что ему тяжело даются прокаты. Однако он не собирается отказываться от любимого дела.

В августе прошлого года Костомаров впервые вышел на лед после ампутации, приняв участие в шоу Авербуха.

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Жители Барнаула смогут увидеть фигуриста в программе 12 октября. Спортсмены выступят на «Титов Арене».

Вместе с Костомаровым в Барнаул приедет его супруга Оксана Домнина. В программе также выступят Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина и другие именитые фигуристы, пишет alt.kp.ru.

Ранее после шоу в Санкт-Петербурге Роман Костомаров рассказал, что для него это удовольствие.

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