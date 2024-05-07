Собирающихся на Кубань туристов научили отдыхать комфортнее и дешевле

Многие российские путешественники этим летом отправятся на Кубань. Как известно, каждый из нас стремится сократить расходы. Это вполне реально, если следовать нескольким простым советам.

Прежде всего, отправляясь на местный базар, стоит помнить, что вероятность обвеса довольно высока – до 500 граммов. Чтобы избежать этого, можно попросить взвесить любой фасованный товар, например, пачку чая. Это позволит проверить точность весов.

Отправляясь на набережную, рекомендуется взять с собой все необходимое, включая воду и мороженое. Так вы сможете избежать лишних трат, ведь товары на первой линии всегда стоят дороже.

Если ваш ребенок захотел в уборную, необязательно отдавать деньги за посещение платного туалета. Можно воспользоваться туалетной комнатой в ближайшем ресторане.

Опытные отдыхающие советуют выбирать отели, расположенные вдали от основных туристических маршрутов. Здесь всегда спокойнее и тише.

В некоторых ситуациях оплата номера в гостинице с включенным завтраком может оказаться более выгодной. Вы сможете плотно позавтракать и продержаться без обеда до вечера.

Ранее стало известно о том, что отдых в Крыму в этом году будет на 40% дешевле, чем в Сочи.

Источник: sochi24.tv.