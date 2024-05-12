Полина Гагарина: «Для меня всегда была и будет ценна семья»

Популярная российская певица Полина Гагарина, за плечами которой два развода, поделилась своими взглядами на семью.

Полина Гагарина заявила, что семья всегда была и остается для нее важной ценностью. Звезда верит в традиционную модель семьи, где есть муж, жена, отец и мать.

По мнению Полины Гагариной, настоящая семья должна быть основана на взаимном уважении и поддержке, где каждый имеет свои интересы, но в то же время ценит семейные отношения. Полина Гагарина признала, что, такой подход многим может показаться наивным, но для нее именно это важно и ценно.

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«Для меня всегда была и будет ценна семья, настоящая. Под настоящей семьей я подразумеваю общество, где есть муж, жена, папа, мама. За папой серьезное слово. Я верю в то, что могут существовать вместе два человека, у которых есть свои интересы в жизни. Но в то же время им нужна семья. Может быть, это наивно», - сказала Полина Гагарина.

По материалам YouTube-канала Надежды Стрелец

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