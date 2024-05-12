Полина Гагарина: «Для меня всегда была и будет ценна семья»

Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Полина Гагарина сформулировала свое представление об идеальной семье.

Популярная российская певица Полина Гагарина, за плечами которой два развода, поделилась своими взглядами на семью. 

Полина Гагарина заявила, что семья всегда была и остается для нее важной ценностью. Звезда верит в традиционную модель семьи, где есть муж, жена, отец и мать. 

По мнению Полины Гагариной, настоящая семья должна быть основана на взаимном уважении и поддержке, где каждый имеет свои интересы, но в то же время ценит семейные отношения. Полина Гагарина признала, что, такой подход многим может показаться наивным, но для нее именно это важно и ценно.

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«Для меня всегда была и будет ценна семья, настоящая. Под настоящей семьей я подразумеваю общество, где есть муж, жена, папа, мама. За папой серьезное слово. Я верю в то, что могут существовать вместе два человека, у которых есть свои интересы в жизни. Но в то же время им нужна семья. Может быть, это наивно», - сказала Полина Гагарина.

По материалам YouTube-канала Надежды Стрелец

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