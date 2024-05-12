Бывший муж Надежды Михалковой Резо Гигинеишвили увез ее сына в Грузию

Дочь известно режиссера Никиты Михалкова Надежда Михалкова рассталась с мужем и отцом своих детей, режиссером Резо Гигинеишвили в 2017-м году.

Бывшие супруги смогли сохранить хорошие отношения и вместе занимаются воспитанием дочери Нины и сына Ивана. Наследникам пары, соответственно, уже 12 и 10 лет.

В эти майские дни, например, Резо Гигинеишвили забрал у Надежды Михалковой сына Ваню и отправился с ним на родину, в Грузию, чтобы познакомить мальчика с культурой страны.

Резо обучает Ивана грузинским традициям: танцам, долгим застольям с тостами и песнями. Недавно Резо Гигинеишвили опубликовал фотографию повзрослевшего сына, побывавшего в гостях у известной грузинской певицы, 87-летней Нани Брегвадзе.