Живут скромно, но счастливо: Муцениеце запечатлела, как дочка и сын Прилучного веселятся в маленькой квартире

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Многие знают ее благодаря роли в сериале «Закрытая школа». Она в этом году снялась в продолжении комедии «Честный развод», а также снялась в сериале «Стая». Актриса успевает совмещать карьеру и материнство.
Она растит дочку Мию и сына Тимофея. Когда звезда развелась с Павлом Прилучным, то он ее выгнал из дома. Они стали жить в небольшой квартире.
В этом году Агата купила загородный дом, но постепенно там делает ремонт. Она признавалась, что оплачивает учебу детей, а также разные кружки. Павел также платит половину, хотя зарабатывает гораздо больше экс-супруги. В этом году актер снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. Он даже снова захотел завести детей.
Пока Муцениеце все свободное время посвящает наследникам. На этот раз она засняла детей, которые вернулись в квартире после того, как погостили у папы в особняке. Мия приготовила для мамы подарок. она вручила ей куклу, которую смастерила сама.
«Этот маленький человек принес мне подарок! Вау! Это надо развязать? Какая лапочка! Это китайская игрушка? Он похож на самурая. Как мило! Мия хочет открыть свою мастерскую игрушек, если что!» – отметила актриса.
Потом она засняла, как наследница в платье под песню прыгает на небольшой батуте. А вот Тимофей придумал себе другое развлечение. Он сделал самолетик из бумаги и запустил его из окна.
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Поклонники восхитились тем, какие смышленые растут дети у Агаты. Многие отметили, что девочка очень похожа на маму.
«Как трогательно», «Они у вас чудесные», «Какая красивая Мия!», «Она прям рукодельница», «Тимур прям конструктор! Может будет строителем?», «Классная вы мама», — стали писать пользователи Сети.