Живут скромно, но счастливо: Муцениеце запечатлела, как дочка и сын Прилучного веселятся в маленькой квартире

Пока Муцениеце все свободное время посвящает наследникам. На этот раз она засняла детей, которые вернулись в квартире после того, как погостили у папы в особняке. Мия приготовила для мамы подарок. она вручила ей куклу, которую смастерила сама.

«Этот маленький человек принес мне подарок! Вау! Это надо развязать? Какая лапочка! Это китайская игрушка? Он похож на самурая. Как мило! Мия хочет открыть свою мастерскую игрушек, если что!» – отметила актриса.

Потом она засняла, как наследница в платье под песню прыгает на небольшой батуте. А вот Тимофей придумал себе другое развлечение. Он сделал самолетик из бумаги и запустил его из окна.

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