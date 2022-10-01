«Моя красотка»: Павел Прилучный заснял подросшую дочку в платье с бахромой и гольфах на уроке танцев

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. У него есть несколько проектов, которые сделали его знаменитым. Недавно вышло продолжение сериала «Мажор». В этом году он также снялся в сериале «Жизнь по вызову». Также артист снова женился. Теперь он счастлив в браке с Зепюр Брутян.
Примечательно, что от первого брака у Павла растут дети: сын Тимофей и дочка Мия. Малыши живут со своей мамой Агатой Муцениеце, но также часто бывают в гостях у папы. Актер их возил на море со своей новой женой. Несмотря на то, что он погружен в работу, Прилучный всегда выделяет время на наследников.
На этот раз артист привел дочку на занятия по танцам. Семилетняя наследница учится бальным танцам. На видео кроха предстала в платье с бахромой и гольфах. Она старательно выполняла все движения под надзором своего преподавателя. Девочка даже сделала высокий хвост, чтобы выглядеть как взрослая.
«Моя красотка», – восхитился Прилучный.
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Поклонники восхитились стараниями Мии. Многие отметили, что она повзрослела. «Какая она умничка», «Я даже не узнала эту девочку», «Она все сможет! Вся в маму», «Какая она уже большая», «Ох, точно красотка», «Как налюбоваться», «Ой, танцы всегда пригодятся! Покорит всех женихов», — стали писать пользователи Сети.