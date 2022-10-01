«Моя красотка»: Павел Прилучный заснял подросшую дочку в платье с бахромой и гольфах на уроке танцев

На этот раз артист привел дочку на занятия по танцам. Семилетняя наследница учится бальным танцам. На видео кроха предстала в платье с бахромой и гольфах. Она старательно выполняла все движения под надзором своего преподавателя. Девочка даже сделала высокий хвост, чтобы выглядеть как взрослая.

«Моя красотка», – восхитился Прилучный.

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