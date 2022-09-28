Невеста в скромном брючном костюме: в Сети оказалось фото Прилучного и Брутян из ЗАГСа

А теперь в Сети появилось фото, которое было сделано в ЗАГСе. Если на свадьбе Брутян была в пышном платье принцессы, то на росписи она предстала в скромном брючном костюме и лодочках. Павел был в черном костюме и рубашке без бабочки.

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Выяснилось, что кадр был сделан 12 мая. В обществе обсуждают, почему актер так спешил узаконить отношения. Ходят слухи, что Зепюр никогда не была с мужчиной, так как воспитывалась в строгой армянской семье. Именно это могло стать причиной спешной свадьбы.