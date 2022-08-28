Засветила скромный бюст: Ольга Бузова в юбке с разрезом и топе-хомуте оторвалась с подругами

На этот раз Бузова также надела каблуки и сделала броский макияж. Она решила отведать изысканные блюда в ресторане с красивым видом. Также телеведущая не упустила возможности, чтобы попозировать на камеру, оголив рельефные бедра.

А потом она стала зажигательно танцевать на танцполе. Она веселилась без повода. Поклонники восхитились образом звезды. Многие адресовали ей комплименты.