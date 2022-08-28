Засветила скромный бюст: Ольга Бузова в юбке с разрезом и топе-хомуте оторвалась с подругами

Ольга Бузова больше 18 лет строит карьеру на телевидении. Зрители знают ее благодаря шоу «Дом-2». Поклонники с интересом следят за ее жизнью. Однако телеведущая все чаще жалуется, что не может найти себе достойного жениха. Поэтому постоянно ездит на съемки, дает концерты и занимается спортом. Звезда сама себя обеспечивает.
Недавно Бузова снова вступила в словесную перепалку с Дмитрием Тарасовым. Бывший муж предложил ей вместе сняться в новом проекте. Но потом он пожаловался, что бывшая избранница ему не отвечает. Телеведущая решила написать ему публично. Она не только отказала футболисту, но и напомнила, как он ей изменял, а потом выгнал ее из дома и присвоил себе подаренную квартиру.
После этого инцидента Ольга также выложила свое фото в купальнике. По всей видимости, она решила утереть нос бывшему супругу. А вот ночью телеведущая отправилась веселиться с подругами. При этом она выбрала дерзкий наряд. Блондинка щегольнула в облегающей юбке с разрезом и топе-хомуте, который едва прикрыл ее бюст.
На этот раз Бузова также надела каблуки и сделала броский макияж. Она решила отведать изысканные блюда в ресторане с красивым видом. Также телеведущая не упустила возможности, чтобы попозировать на камеру, оголив рельефные бедра.
А потом она стала зажигательно танцевать на танцполе. Она веселилась без повода. Поклонники восхитились образом звезды. Многие адресовали ей комплименты.