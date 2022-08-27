«Откуда такие формы?»: Бузова в мерцающем боди с глубоким декольте засветила свои прелести на сцене

Ольга Бузова является одной из самых известных личностей в России. Она вела шоу «Дом-2», но потом покинула проект. Ей удалось стать еще и популярной певицей.
Этим летом она активно снималась в шоу «Звезды в Африке». А недавно артистка приняла участие в съемках обновленного кулинарного проекта, где демонстрировала модные луки.
Примечательно, что Ольга уже несколько месяцев занимается спортом. Она приложила усилия, чтобы вернуться в форму. А 27 августа телеведущая отправилась на «MУЗОN FEST» в Москве. На ковровой дорожке она щегольнула в летнем костюме с шортами-бермудами. Бузова решила подчеркнуть свои длинные ноги.
А вот для выступления она припасла более смелый образ. Бузова покрасовалась в мерцающем боди со стразами и ботфортах, которые цеплялись к костюмы, словно чулки. Артистка продемонстрировала округлое декольте на камеру. Уже в гримерке она начала танцевать, не стесняясь оголять свои прелести на камеру.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова. Однако нашлись те, кто осудил ее за такой смелый образ. Другие посчитали, что фигура артистки преобразилась.
«Красивая невозможно», «А почему костюм такой безвкусный?», «Оля, обнови гардероб», «Ну все хорошо, даже грудь появилась», «Откуда такие формы?», «Поразительно, как фигура меняется у нашей Бузовой», «Ну не худышка, ни разу», — стали писать подписчики.