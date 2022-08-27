«Откуда такие формы?»: Бузова в мерцающем боди с глубоким декольте засветила свои прелести на сцене

Ольга Бузова является одной из самых известных личностей в России. Она вела шоу «Дом-2», но потом покинула проект. Ей удалось стать еще и популярной певицей.

Этим летом она активно снималась в шоу «Звезды в Африке». А недавно артистка приняла участие в съемках обновленного кулинарного проекта, где демонстрировала модные луки.