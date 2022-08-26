«Советую обратить внимание на свою жену и детей»: Бузова запретила Тарасову использовать ее имя для пиара

Бывший футболист Дмитрий Тарасов на днях открыто предложил экс-супруге Ольге Бузовой сотрудничество с ним.
Это очень задело теледиву. Ольга Бузова посчитала своим долгом откреститься от Дмитрия Тарасова, который несколько лет назад изменил ей и сразу после развода женился на модели Анастасии Костенко.
Ольга Бузова в своем микроблоге опубликовала открытое обращение к бывшему мужу, в котором настоятельно рекомендовала ему не использовать ее имя для своего пиара.
«Обращение к бывшему мужу. Дима, это официальное письмо тебе. Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей душе нет места для тебя.
Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов. Я понимаю и осознаю (как и вся страна), что я — единственное, что ты можешь использовать в качестве поддерживания себя в информационном пространстве. Я советую тебе обратить внимание на свою жену и детей и использовать в пиаре своих продуктов и себя свою семью», — написала Ольга Бузова.
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Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов прожили в браке четыре года. В 2016-м году совместные фото пары перестали появляться в соцсетях супругов, в ноябре стало известно, что они расстались, а в декабре Бузова и Тарасов официально оформили развод.