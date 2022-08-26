«Советую обратить внимание на свою жену и детей»: Бузова запретила Тарасову использовать ее имя для пиара

«Обращение к бывшему мужу. Дима, это официальное письмо тебе. Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Они мне не интересны, как и твоя жизнь. Мой график расписан на месяцы вперед. В моем графике, в моем сердце и в моей душе нет места для тебя.

Я прошу тебя прекратить использовать мое имя в качестве пиара своих (вызывающих огромное сомнение) проектов. Я понимаю и осознаю (как и вся страна), что я — единственное, что ты можешь использовать в качестве поддерживания себя в информационном пространстве. Я советую тебе обратить внимание на свою жену и детей и использовать в пиаре своих продуктов и себя свою семью», — написала Ольга Бузова.