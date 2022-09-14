Меган Маркл держала за руку: принц Гарри с женой простились с королевой Елизаветой II на траурной церемонии

Эта осень стала особенно печальной для всей Великобритании. 8 сентября умерла королева Елизавета II. Она находилась в замке в Шотландии, когда врачи забили тревогу. Сыновья принц Эндрю и принц Чарльз успели приехать к ней и проститься. А вот внук принц Гарри прилетел, когда королева уже скончалась.
Однако позже вслед за рыжеволосым принцем приехала и его жена Меган Маркл. Горе объединило королевскую семью. Хотя еще недавно принц Гарри находился в конфликте с братом принцем Уильямом. Но они вместе появились в Виндзоре, где возложили цветы и пообщались с народом. А 14 сентября тело королевы привезли в Лондон, где прошла церемония прощания.
Королева Елизавета II оказалась в Букингемском дворце в последний раз. На церемонии были все: король Карл III, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард, а также принц Уэльский Уильям и принц Гарри, они сопровождают автомобиль с гробом королевы.
Меган Маркл даже встала на одно колено, чтобы выказать свое уважение. Она также держала за руку принц Гарри, который едва сдерживал слезы. А вот принц Уильям с женой Миддлтон были более сдержанными. Принцесса Уэльская была в черном элегантном платье-пальто и шляпке с вуалью. Меган выбрала более лаконичное платье без воротника.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл. Фото: кадр из ТВ-трансляции
После траурной церемонии королева Елизавета II в последний раз покинула Букингемский дворец. Гроб с телом монархини перевезут в Вестминстер. 14 сентября все взгляды британцев были прикованы к этому событию. Елизавета II вошла в историю, как королева, которая дольше всех занимала трон в Великобритании. Она всего полтора года назад потеряла мужа принца Филиппа.
Принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Фото: кадр из ТВ-трансляции