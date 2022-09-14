Меган Маркл держала за руку: принц Гарри с женой простились с королевой Елизаветой II на траурной церемонии

Меган Маркл даже встала на одно колено, чтобы выказать свое уважение. Она также держала за руку принц Гарри, который едва сдерживал слезы. А вот принц Уильям с женой Миддлтон были более сдержанными. Принцесса Уэльская была в черном элегантном платье-пальто и шляпке с вуалью. Меган выбрала более лаконичное платье без воротника.

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