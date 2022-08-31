Заработки уменьшились: Даня Милохин собирается уехать в США насовсем

Даня Милохин несколько лет назад стал известным. Его ролики в соцсетях начали собирать миллионы просмотров. 18-летний парень покорил публику.

С ним записал трек Николай Басков, а Андрей Малахов приглашал на свои шоу. Теперь блогер продолжает развиваться. Он даже снял квартиру в Москве, чтобы жить самостоятельно, а не с друзьями.