Заработки уменьшились: Даня Милохин собирается уехать в США насовсем

Даня Милохин несколько лет назад стал известным. Его ролики в соцсетях начали собирать миллионы просмотров. 18-летний парень покорил публику.
С ним записал трек Николай Басков, а Андрей Малахов приглашал на свои шоу. Теперь блогер продолжает развиваться. Он даже снял квартиру в Москве, чтобы жить самостоятельно, а не с друзьями.
На этот раз Даня подурачился с Настей Ивлеевой, а также дал ей интервью в шоу Agent Show. Он вспомнил про участие в «Ледниковом периоде», поцелуй с Евгенией Медведевой и признался, что на самом деле они не встречались. При этом большое впечатление на блогера произвел Илья Авербух, который сумел его уговорить остаться в проекте.
Также Милохин рассказал, что жил в Казахстане, когда некоторые соцсети в России запретили. Там он продолжал спокойно работать. По словам блогера, ролики набирали просмотры.
Цифры показывали около миллиона просмотров, но раньше его видео набирали порой 5 и 10 миллионов просмотров, поэтому заработки упали. Даня признался, что продолжает жить, как раньше, и не впал в депрессию из-за случившегося.
Даня Милохин. Фото: кадр из шоу Agent Show
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Но при этом Даня задумался об эмиграции. Он рассказал, что намерен поехать в США. При этом четкого плана действий у него нет.
«Не скажу, что я навсегда. Как? Я здесь родился, алло! Здесь мой дом, я привык! Здесь мой язык, я знаю многих людей. Я не смогу уехать навсегда. Но если вдруг мне очень понравится — ребят, простите. Я свалю, скорее всего», — заявил Милохин.
Однако пока ему хорошо платят за появления на телевидении, за его лицо. Он признался, что согласился снова принять участие в «Ледниковом периоде». Поэтому поездка Дани, по всей видимости, случится не в этом году.