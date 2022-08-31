Даня Милохин раскрыл правду про свои отношения с Евгенией Медведевой и «обманный» поцелуй

Примечательно, что недавно Даня приехал из Казахстана, где теперь проводит много времени. Он снял квартиру в Москве. Блогер пробует жить без своих друзей, с которыми существовал под одной крышей несколько лет. В новом выпуске шоу Насти Ивлеевой Agent Show он рассказал, что встречается год с девушкой, которая известна под ником Iamkatusha.

Также Милохин признался, что готов сниматься в новом «Ледниковом периоде», где будет и его бывшая Юлия Гаврилина.