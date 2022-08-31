Даня Милохин раскрыл правду про свои отношения с Евгенией Медведевой и «обманный» поцелуй

Даня Милохин — один из самых известных блогеров в стране. Он снимает ролики, которые набирают миллионы просмотров в соцсетях. Также Даня стал одним их тех звезд Сети, которые поют. Он записал трек с Николаем Басковым. Также его приглашал на свое шоу Андрей Малахов. Теперь у него миллионы поклонников.
Примечательно, что недавно Даня приехал из Казахстана, где теперь проводит много времени. Он снял квартиру в Москве. Блогер пробует жить без своих друзей, с которыми существовал под одной крышей несколько лет. В новом выпуске шоу Насти Ивлеевой Agent Show он рассказал, что встречается год с девушкой, которая известна под ником Iamkatusha.
Также Милохин признался, что готов сниматься в новом «Ледниковом периоде», где будет и его бывшая Юлия Гаврилина.
По словам блогера, на него очень сильно влиял Илья Авербух. Именно он в прошлом сезоне подтолкнул его развивать любовную линию с партнершей по льду Евгенией Медведевой.
«Честно скажу, ничего бы не получилось, если бы у нас не было взаимной симпатии друг к другу. У нас бы не вышел этот тандем. Мы не такие крутые актеры, чтобы играть чувства. Но мы не встречались!» — признался Даня.
Даня Милохин. Фото: кадр из Agent Show
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Но Ивлеева удивилась тому, что они поцеловались во время финального выступления. Но у юного артиста нашлось этому объяснение.
«Мне объяснил Авербух, что мы шоумены. В первую очередь это шоу! И мы должны закончить шоу! Люди ждут этого. Я отказывался, это очень жестко. Если мы поцелуемся, я не знаю, к чему это приведет. Как люди отреагируют.
Он сказал, что "Даня, тебя это не должно волновать. Тебя должно волновать шоу! Оно должно закончиться именно так!" Он очень умеет уговаривать. Он просто тиран, он держал нас в плену. Шутка. Он очень крутой, он умеет уговаривать», — сказал Милохин.