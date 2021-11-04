Даня Милохин: как мальчик из детдома стал богатым тиктокером и воспылал чувствами к чемпионке Медведевой

Эпатажному блогеру и певцу нет еще и 20 лет, но он уже зарабатывает по 2 млн в месяц.

Почти полжизни известный ныне блогер Даня Милохин провел в социальном учреждении — детском доме Оренбурга. Мальчик хотел во что бы то ни стало прославиться и начать зарабатывать в Интернете, и у него это получилось. Как ему удалось стать одним из самых высокооплачиваемых звезд TikTok, попасть на Первый канал и воспылать чувствами к серебряной олимпийской чемпионке Евгении Медведевой.

Даня Милохин: детство, детский дом, приемные родители, наркотики

Данила Вячеславович Милохин сейчас известен широкой публике как Даня Милохин. Он родился 6 декабря 2001 года в Оренбурге в простой семье. Его детству вряд ли кто-то мог бы позавидовать: отец-алкоголик ушел из семью, когда мать Любовь Бережная оказалась беременная Даней. К тому моменту у них уже был годовалый ребенок Илья.

Три года мать едва сводила концы с концами, но не смогла обеспечить сыновей необходимым и в итоге отдала их в детский дом. С 3 до 13 лет Даня Милохин со своим старшим братом жил в детском доме Оренбурга – том самом, в котором когда-то прошло детство Юры Шатунова.

Годы в социальном учреждении Милохин вспоминать не любит. Рассказывая в интервью о своем детстве там, он подчеркивает: избиения за провинности и плохие оценки, дедовщина между воспитанниками и даже голодные дни, когда другие отбирали у него еду.

Спустя 10 лет жизни в «Доме детства» братьев Милохиных пришли усыновить Елена и Дмитрий Тюленевы, оренбургские предприниматели. У них уже было своих пятеро детей, но трудности с приемом в семью детдомовцев их не пугали. Кстати, вместе с братьями они забрали еще одного ребенка – девочку Настю.

Данил охотно согласился обзавестись родителями, в отличие от старшего брата. Илья Милохин не хотел покидать детдом, он всерьез увлекся спортом. Но приемные родители пообещали, что у парня возможность заниматься любимым футболом будет, и слово сдержали – возили на тренировки за 40 км, полностью обеспечили экипировкой.

«С Даней не было больших проблем. Он уже через две недели стал называть нас мамой и папой, подружился с нашими детьми. Очень открытый к миру ребенок, необычный», — рассказала приемная мама Милохиных Елена Тюленева в интервью «Комсомольской правде».

Только вот спокойной жизни у Данила в приемной семье не вышло – мальчик убегал из дома, жил на улице, не раз задерживался полицией за воровство. Через год Тюленевы переезжают на постоянное проживание в Анапу, братья Милохины поступают в училище, но вскоре бросают его – старший из-за спорта, младший – из-за желания иметь собственные деньги. Он предпочел работать официантом. И в это время – летом 2019 года – он задумался о карьере блогера. Тогда как раз появилась новая социальная сеть TiKTok, и он завел в ней аккаунт.

«Думаю, почему бы и нет? Пробовал, пробовал, вижу – идет. И все, полетело», — рассказывал позже Милохин в интервью YouTube-каналу «Пушка».

Вскоре Даня и вовсе ушел из семьи, поселился у друга и пристрастился к запрещенным веществам. По достижении 18-летнего возраста юноша получил от государства 200 тысяч выплаты и решил перебраться в Москву.

Даня Милохин: карьера

Полученную выплату он «вложил» в свое будущее: купил дорогой смартфон и билет в столицу. Дело в том, что мальчик был уверен, что может хорошо зарабатывать в Интернете, только вот родители были против и настаивали на получении образования.

Милохин не хотел учиться, и решил: не получится в Интернете, получится в фастфуд-ресторане, и эта мысль была его путеводной звездой в Москве. Иными словами, юноша провала не боялся.

Видео, которые Милохин снимал в TiKTok, все больше становились популярными, миловидный юноша старался снимать все подряд и не задумывался над постановками – все шло спонтанно и легко. Танцы, вайны, песни – это все нравилось пользователям соцсети, и подписчиков у Дани становилось все больше.

Только вот в столице Милохин быстро ступил на скользкую дорожку – стал сотрудничать с мошенниками. Он рекламировал сомнительные схемы заработка в Интернете, за что получал неплохое вознаграждение, и весь доход от рекламы спускал на наркотики. Об этической стороне вопроса, как и о собственном здоровье, Милохин не задумывался. Но в начале 2020 года оказался на грани жизни и смерти – у него случилась передозировка.

Тогда-то Милохин и решил отказаться от пагубной привычки. В завязку уйти ему помогли поклонники – общаясь с подписчиками, он получил мощную поддержку, понял, что он для них важен. Как раз в тот момент его карьера пошла на новый виток – он познакомился с Ярославом Андреевым, продюсером блогеров. И в марте они вместе основали дом по взращиванию тиктокеров Dream Team House, по аналогии с американским проектом Hype House.

Суть проекта заключалась в создании общего творческого пространства, в котором поселяются несколько тиктокеров. Здесь они снимают свои ролики, коллаборации друг с другом, публикуют видео из жизни, показывая быт. Своего рода реалити-шоу в Сети очень быстро приобрело популярность.

В гости к юным тиктокерам стали приходить настоящие звезды и кумиры молодежи – Ольга Бузова, Клава Кока, Дима Билан и даже Андрей Малахов. У жильцов TiKTok-дома количество подписчиков в соцсети быстро выросло. У самого Дани Милохина численность фолловеров шла на миллионы – в настоящий момент за его жизнью следят уже более 15 млн человек в TiKTok, 3,5 млн в Instagram.

Даня Милохин: музыка, дуэты и коллаборации

В марте 2020 года грянула пандемия коронавируса, и все, включая звезд, были вынуждены самоизолироваться. Даня Милохин решил записать песню «Я дома», решив попробовать себя в музыке. И его творчество быстро стало вируситься в TiKTok. Видя успех, Милохин снимает на него клип.

Через некоторое время Даня Милохин вливается в коллаборацию с Тимати и Джиганом в треке и клипе «Офигенный хавчик». Получилась достаточно креативная и комичная коллаборация, высмеивающая многие факты и события, произошедшие той весной в жизни не только Джигана, но и самого Тимура Юнусова. И почти неделю видео держится в трендах YouTube.

После сольных треков «Я подонок» и «Лав» останавливаться на достигнутом Даня Милохин не стал, и вскоре в сотрудничестве с «золотым голосом России» Николаем Басковым представил новый хит. Сначала трек, а затем и клип «Дико тусим!» обоим принесли не только очередную порцию успеха и подписчиков, но и звание «Дуэт года» на премии BraVo.

В апреле 2021 года Даня Милохин выпустил дебютный альбом «Бум», который насчитывает восемь песен.

Даня Милохин: другие проекты

По итогам 2020 года тиктокер Даня Милохин был признан журналом GQ «Человеком года». Юноша оказался нарасхват: новые проекты, коллаборации, интервью и фотосессии посыпались на него как из рога изобилия.

Даня Милохин побывал на съемках «Вечернего Урганта» с Джиганом и Тимати, дал интервью Ксении Собчак, оказался спецгостем на Петербургском международном экономическом форуме-2021 и стал лицом обновленного Сбербанка.

Нашлись и биологические родители Дани Милохина. В начале 2021 года на шоу «Пусть говорят» появилась Любовь Бережная, мать братьев Милохиных. Женщина рассказала свою правду о том, почему отказалась от сыновей. На съемки пришел старший брат Дани Илья, но сам звезда TiKTok программу проигнорировал.

Принял Милохин участие и в новом шоу на выживание телеканала ТНТ – «Звезды в Африке». Кроме того, не отказался юноша от съемок в шоу «Фактор страха». Осень-2021 в принципе оказалась богата на телепроекты, главным из которых стал «Ледниковый период»: многочасовые тренировки семь дней в неделю несколько месяцев, и блогер в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой покоряет сердца телезрителей и жюри. Правда, не без эксцессов – в первом же выпуске он допустил падение партнерши.

Даня Милохин: скандалы

Тиктокер Даня Милохин за свой непродолжительный период славы уже отметился несколькими скандалами. Например, эпатажным оказалось участие Дани Милохина в премии Муз-ТВ 2021 года. На ней блогер появился в розовом платье. Правда, женский наряд занимал лишь половину образа звезды. Вторая была облачена в классический смокинг.

Не менее шокирующей для публики стала фотосессия Милохина в наряде баварской горничной, как прозвали некоторые образ блогера. А перед ним на одно колено с букетом цветов опустился Леша Янгер.

Такие перевоплощения Милохина в противоположный гендер заставили многих усомниться в традиционности его ориентации.

Даня Милохин: личная жизнь

В дела сердечные Дани Милохина поклонники стали вникать едва ли не на старте его блогерства. Симпатичный юноша пользуется повышенным вниманием со стороны противоположного пола. И фанатам известно о нескольких романах тиктокера.

Общие фотографии с блогершей Юлькой Шпулькой, в миру Юлией Гаврилиной, заставили публику заподозрить у них отношения. В интервью Собчак блогер подтвердил отношения и рассказал, что влюбился в девушку в 18 лет. Но их союз распался в начале 2021 года.

Когда Даня Милохин оказался парой Евгении Медведевой на шоу «Ледниковый период», многие поклонники усмотрели в их союзе нечто большее. Сам тиктокер намекает на чувства к чемпионке.

«Мы так обнимаемся, и мне прям хорошо. Когда мы выступаем, она тоже меня так поддерживает… Я понимаю, что она не сестра, и это могут быть и романтические чувства. Не могу скрывать», — рассказал блогер в интервью Сергею Мезенцеву.

В честь Медведевой Милохин даже набил татуировку на голени – очаровательного медвежонка на коньках и с текстом «Я люблю Даню».

Даня Милохин сегодня

В настоящее время Даня Милохин – самый популярный тиктокер в стране. Сколько зарабатывает Милохин, подсчитал журнал Forbes. По сообщению издания, за рекламу в TikTok юноша берет от 75 до 200 тысяч рублей, в среднем за месяц «набегает», как рассказывал сам артист, порядка 2 млн рублей. Исходя из этого, Милохин расположился на шестом месте рейтинга самых высокооплачиваемых тиктокеров.

В настоящее время юноша продолжает уверенно двигаться к своей мечте – он очень хочет стать самым знаменитым TiKTok-блогером мира. Но уже очевидно, что 19-летний юноша с ростом 172 см и весом 65 кг уже многого достиг.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!