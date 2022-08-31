«Он просто тиран»: Милохин рассказал, какой Авербух в настоящей жизни

«Было очень круто, я устал. Я понимал, что хочу просто уйти. Я понимал, что уже конец! Завтра мы снимаем последние два шоу. У меня были мысли слинять с проекта. Просто ничего не сказав, исчезнуть. Я устал от того, что куча людей постоянно что-то хотят от меня.

Но Авербух! У него есть какой-то дар убеждения! Он умеет под тебя подстраиваться. Он так со мной круто общался, что, можно сказать, из-за него я продолжил все это. И сейчас он меня опять позвал. И я согласился», — поделился блогер.