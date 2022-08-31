«Он просто тиран»: Милохин рассказал, какой Авербух в настоящей жизни

Даня Милохин является известным блогером, который стал одним из первых, кто решил запеть.Теперь он один из самых известных звезд соцсетей в России. Даня записал хит с Николаем Басковым, участвовал в шоу Андрея Малахова и блистал на проекте «Ледниковый период». В 20 лет ему удалось покорить шоу-бизнес.
Примечательно, что после того, как популярные зарубежные соцсети в России запретили использовать, многие блогеры уехали в Казахстан, чтобы там снимать ролики. Так поступил и Милохин. Но теперь он снимает квартиру в Москве. Он пришел в гости на YouTube-шоу Насти Ивлеевой Agent Show. Там молодой артист рассказал, как хотел сбежать из «Ледникового периода».
«Было очень круто, я устал. Я понимал, что хочу просто уйти. Я понимал, что уже конец! Завтра мы снимаем последние два шоу. У меня были мысли слинять с проекта. Просто ничего не сказав, исчезнуть. Я устал от того, что куча людей постоянно что-то хотят от меня.
Но Авербух! У него есть какой-то дар убеждения! Он умеет под тебя подстраиваться. Он так со мной круто общался, что, можно сказать, из-за него я продолжил все это. И сейчас он меня опять позвал. И я согласился», — поделился блогер.
Также Даня уверен, что в новом сезоне также будет участвовать Евгения Медведева. Им приписывали роман. Однако блогер признался, что на него надавил Авербух, поэтому они решили показать историю любви на льду.
«Он сказал, что «Даня, тебя это не должно волновать. Тебя должно волновать шоу! Оно должно закончиться именно так!» Он очень умеет уговаривать. Он просто тиран, он держал нас в плену. Шутка! Он очень крутой, он умеет уговаривать», — пояснил Милохин.
Даня Милохин. Фото: кадр из Agent Show