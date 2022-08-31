«Она тоже тренируется на коньках»: Даня Милохин готовится к съемкам в шоу со своей бывшей девушкой

Даня Милохин является одним из самых известных блогеров в России. Ко всему прочему, он также поет и успел записать хит с Николаем Басковым.
Хоть Даня и вырос в детском доме, он смог разбогатеть. Недавно артист стал ездить в Казахстан, где теперь снимает ролики для соцсетей. Также он снял квартиру в Москве с красивым видом.
Примечательно, что обычно Даня не часто дает интервью. Но на этот раз он встретился с Настей Ивлеевой. На YouTube-шоу Agent Show блогер разоткровенничался. Он признался, что едва не покинул проект «Ледниковый период», в котором участвовал с Евгенией Медведевой в паре. Они даже целовались, но теперь Милохин заверяет, что это было частью шоу.
По словам звезды, он уже год встречается с блогершей Iamkatusha. При этом он выразил симпатию к Вале Карнавал. Оказалось, что, возможно, он встретит ее, а также Медведеву и свою бывшую девушку Юлию Гаврилову в новом сезоне шоу, куда его позвали.
«Там будет Юля Гаврилина, на этом шоу. Валя Карнавал там будет. Я видел, что она тоже тренируется на коньках. Я не думаю, что она просто так катается. Женя Медведева, скорее всего, будет. Говорят, что будет самый звездный состав», — поделился Даня.
Даня Милохин и Настя Ивлеева. Фото: кадр из Agent Show