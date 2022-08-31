«Она тоже тренируется на коньках»: Даня Милохин готовится к съемкам в шоу со своей бывшей девушкой

Даня Милохин является одним из самых известных блогеров в России. Ко всему прочему, он также поет и успел записать хит с Николаем Басковым.

Хоть Даня и вырос в детском доме, он смог разбогатеть. Недавно артист стал ездить в Казахстан, где теперь снимает ролики для соцсетей. Также он снял квартиру в Москве с красивым видом.