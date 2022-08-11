Заливаются смехом на весь дом: Лиза Галкина в бархатном кигуруми устроила «тайное убежище» в шкафу с братом

Максим Галкин обнаружил детей, которые устроили свою тусовку на вилле.
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети звезды

Вот уже 20 лет Алла Пугачева и Максим Галкин вместе. Они не перестают демонстрировать идиллию и смеются над злопыхателями, которые пытаются задеть их.

У супругов растут двойняшки Лиза и Гарри, которые скоро отправятся в третий класс. Они живет в замке в деревне Грязь, но в этом году пара решила устроить путешествие. 

Если весной супруги были в Израиле, то потом они решили приехать в Юрмалу. Там они сняли виллу, которую облюбовали несколько лет назад.

Пугачева видится с друзьями и гуляет по пляжу с наследниками. А вот Галкин ездит на гастроли. На днях он был в Эстонии, но успел соскучиться по семье за пару дней. 

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На этот раз Максим приехал на виллу и заметил, что дети спрятались возле бассейна. Он обнаружил их в шкафу. Там двойняшки устроили себе тайное логово. В гостях у Примадонны находится внучка Клавдия. Она играет с Лизой и Гарри. А вот ее мама Кристина Орбакайте находится на гастролях. 

Галкин заснял, как малыши заливаются хохотом. Дочка Аллы Борисовной была в оранжевом бархатном кигуруми. Она едва смогла говорить. А вот Гарри с улыбкой прогнал папу. 

«Как мало нужно детям для радости! Гарри, Елизавета и Клавдия — дружная команда», — написал Галкин.

Поклонники восхитились дружбой детей. Многие также отметили, что супруги подарили двойняшкам настоящее счастливое детство. 

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