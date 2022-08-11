Заливаются смехом на весь дом: Лиза Галкина в бархатном кигуруми устроила «тайное убежище» в шкафу с братом

Вот уже 20 лет Алла Пугачева и Максим Галкин вместе. Они не перестают демонстрировать идиллию и смеются над злопыхателями, которые пытаются задеть их.

У супругов растут двойняшки Лиза и Гарри, которые скоро отправятся в третий класс. Они живет в замке в деревне Грязь, но в этом году пара решила устроить путешествие.